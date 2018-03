Traffico bloccato sul lungotevere a causa della chiusura del Ponte Palatino, il ponte nei pressi dell'Isola Tiberina. A disporre la chiusura sono stati i vigili del fuoco in seguito ad alcuni controlli strutturali, resi necessari a causa di una diversità di allineamento tra la struttura e il lungotevere. Le cause sono ancora da verificare. Il traffico è stato tutto dirottato sul lungotevere e questo ha comportato lunghe code dalle prime ore della mattina. Sul posto, per gestire il traffico, ci sono diverse pattuglie dei vigili urbani.

L'intervento dei pompieri è cominciato ieri sera alle 18 circa. La verifica visiva del ponte, si legge nel comunicato diffuso dai vigili del fuoco, riguarda la direzione Lungotevere Aventino verso Lungotevere Ripa, per la flessione del giunto di dilatazione del ponte stesso. Ieri sera a scopo precauzionale il ponte era già stato chiuso al traffico.

Per quanto riguarda il traffico si segnalano anche lunghe code sul Grande Raccordo Anulare, dove la circolazione è fortemente rallentata sull'intero anello: in carreggiata interna ci sono code dalla Cassia alla Roma-Fiumicino mentre in esterna dalla Cassia alla Nomentana. 1 km di code anche sulla Diramazione Roma sud dell'A1, da Torrenova al Raccordo per un veicolo in fiamme.