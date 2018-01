in foto: Foto dal profilo Twitter @astralmobilita

Incidente su via Pontina all'altezza del chilometro 36,800 nel territorio di Ardea. Qui un autocarro è uscito di strada per cause ancora da chiarire, cadendo in una scarpata a bordo della carreggiata. Chiusa una carreggiata in direzione della capitale, si viaggia sulla sola corsia di emergenz.. Inevitabili rallentamenti e disagi alla circolazione con le code in aumento verso Roma. Nel sinistro non risultano coinvolti altri veicoli. Da quanto si apprende il conducente del mezzo è uscito pressoché indenne dall'incidente.

Sul posto la Polizia stradale di Aprilia per i rilievi e le operazione di rimozione del mezzo pesante, per le quali è stato necessario l'intervento di un'autogru e la chiusura dell'intero tratto interessato con le conseguenti deviazioni. La situazione sta lentamente tornando alla normalità.