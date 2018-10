in foto: Immagine di repertorio

Blitz all'alba a Roma Nord. I vigili urbani del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale Roma Capitale, insieme al personale del Commissariato Fidene della Polizia di Stato sono intervenuti questa mattina per dare attuazione a una complessa indagine, coordinata dal pool della Procura di Roma contro i reati del patrimonio e criminalità comune, finalizzata al contrasto del fenomeno dell’usura e del traffico di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno arrestato 10 persone, delle quali 6 condotte in carcere come misura cautelativa. I provvedimenti emessi dal Tribunale di Roma arrivano al termine di una complessa attività investigativa iniziata nel 2017. L'operazione ‘La Società' ha messo in luce uno vasto e organizzato sistema di usura, in cui ognuno dei componenti del gruppo ricopriva uno specifico ruolo: chi si occupava, con modalità diverse, dell'erogazione di somme di denaro, alcuni si occupavano di trovare i clienti e altri invece erano addetti alla riscossione dei soldi. Vittime del sodalizio criminoso, numerosi titolari di attività commerciali del territorio capitolino.

Ulteriore elemento decisivo di riscontro è stato fornito dalle dichiarazioni rese dalle stesse vittime di usura, gran parte dei titolari di attività commerciali sul territorio di Roma (ristoranti, bar, negozi di estetica) che hanno confermato l’attività illecita. Nel corso delle indagini, gli investigatori hanno acquisito elementi di prova in ordine ai capi di imputazione, nonché accertato contestualmente un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti che ha portato al sequestro di circa 3 kg. di cocaina e 6.400 euro. Sequestrati anche 39.800 euro quale provento dell’usura, assegni bancari dati a garanzia per un valore di 40 mila euro, carte postepay e libri contabili in cui erano annotati i prestiti concessi e dai quali è emerso inequivocabilmente il tasso usuraio applicato.