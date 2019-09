in foto: Traffico sul Muro Torto

Brutto ritorno dalle ferie per i lavoratori che utilizzano ogni giorno via del Muro Torto. Dopo il nubifragio di domenica, infatti, è stata disposta la chiusura del sottovia Ignazio Guidi, tra il Muro Torto e corso d'Italia, che ha provocato e continua a provocare il totale blocco del traffico in tutta la zona. Il traffico è deviato per permettere verifiche sullo stato del sottovia in seguito all'allagamento, ma la circolazione è completamente bloccata da ieri mattina. Anche oggi, martedì 3 settembre, la situazione è critica in corrispondenza del sottovia. Disagi e allagamenti si sono registrati nel corso della serata di ieri, lunedì 2 settembre, a causa di un fortissimo temporale che si è abbattuto soprattutto sui quartieri a sud est della Capitale.

Incidente e lavori sulla tangenziale Est: traffico paralizzato

Situazione complicata anche sulla Tangenziale Est e sul tratto urbano dell'autostrada A24 in direzione Roma Centro. Il traffico è completamente bloccato a partire dallo svincolo di via dei Fiorentini. Stando a quanto si apprende, si sarebbe verificato un incidente tra via Fiorentini e via di Portonaccio in direzione Tangenziale Est.

Traffico intenso, sempre in direzione del centro, anche in via Salaria, in via Flaminia e in via Tiburtina. In netto miglioramento il traffico sul Grande Raccordo Anulare, che risulta scorrevole.