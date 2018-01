Due incidenti questa mattina nella Capitale, in via Tiburtina e in via Marziale. Restringimento di carreggiata per operazioni di scavo da parte di Telecom Italia in via Urbano II. Chiusi al traffico tratti di via Anicia, viale Paolo Boselli e via della Madonna dell'Orto. A causa di lavori ai binari sul viale delle Belle Arti, fino alle 14:30 il tram 19 è sostituito nella tratta Valle Giulia-Risorgimento dal 19bus. Ancora deviati in via Taleggio gli autobus 904 e n20. Possibili difficoltà di circolazione a partire dalle ore 11:00 in via degli Specchi per una manifestazione. Più nel dettaglio

In auto.

Via Urbano II, fra via di Boccea e il civico 10, restringimento di carreggiata causa lavori di scavo da parte di Telecom Italia fino al 18 gennaio.

Via della Madonna dell'Orto, fra via di San Michele e il civico 4, strada chiusa al traffico causa lavori.

Via Anicia, altezza vicolo dei Tabacchi, strada chiusa al traffico per lavori sulle condutture d'acqua.

Viale Paolo Boselli, fra largo Ferraris IV e piazzale della Farnesina, corsia chiusa al traffico in direzione lungotevere Maresciallo Diaz causa lavori di posa del cavo di alta tensione dalla mezzanotte di oggi fino al 26 gennaio.

Via Marziale, altezza piazza Giovenale, chiusura temporanea causa incidente all'altezza del civico 36.

Via Tiburtina, sotto al tunnel della rotatoria per via di Salone, traffico rallentato causa incidente

Autobus e mezzi pubblici.

Lavori ai binari in viale delle Belle Arti, altezza piazza di Valle Giulia. Oggi, dalle ore 7:30 alle 14:30 circa, il tram 19 limita il servizio a Valle Giulia; istituito da lì fino a piazza Risorgimento il mezzo sostitutivo denominato 19bus.

Per lavori in via Taleggio, dal 2 gennaio le linee 904 e n20 sono deviate. In arrivo da Cornelia e piazza Venezia, proseguono su via Morbegno, via Rezzato, via Cislago e via Casorezzo; da qui l'itinerario è quello abituale. In arrivo invece da largo Ines Bedeschi, da via Casorezzo proseguono sulla stessa strada, quindi via di Selva Candida e percorso solito.

Manifestazioni ed eventi.