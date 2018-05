Incidente questa mattina in via della Stazione Tuscolana. Restringimenti di carreggiata per lavori in via Aurelia, via di Tor Pagnotta e Circonvallazione Cornelia. Divieto di transito in via Ignazio Danti, via Cave di Pietralata e largo Antonio Beltramelli. Tornano a viaggiare regolarmente le linee 343 e 344 in via Recanati, mentre si prevedono rallentamenti per diversi autobus in via Tito Labieno ed in via Giorgio Pelosi. Possibili disagi alla circolazione in via Nicola Lombardi ed in piazza Mastai per manifestazioni. Più nel dettaglio

In auto

Circonvallazione Cornelia, fra via Filippo Maria Renazzi e piazza San Giovanni Battista de la Salle, restringimento di carreggiata causa lavori gasdotto fino al 18 maggio.

Via Cave di Pietralata-largo Antonio Beltramelli, divieto di transito causa manifestazione dalle 08:00 alle 19:00.

Via di Tor Pagnotta, fra via Giorgio Pelosi e via Laurentina, deviazione di percorso segnalata e restringimento di carreggiata causa lavori fino al 31 dicembre.

Via Ignazio Danti, strada chiusa al traffico causa lavori di manutenzione.

Via Aurelia, altezza via Cardinale Mistrangelo, restringimento di carreggiata e senso unico alternato causa lavori fino al 10 maggio.

Via della Stazione Tuscolana, all'intersezione con via Montepulciano, possibili rallentamenti causa incidente.

Autobus e mezzi pubblici

Lavori in corso su via di Tor Pagnotta, fra via Giorgio Pelosi e via Laurentina. Possibili rallentamenti per le linee autobus della zona, 763-776 e 789.

Riaperta al traffico via Recanati, sono tornate a viaggiare regolarmente le linee 343 e 344.

Per lavori di rifacimento del manto stradale a via Tito Labieno, zona Cinecittà, la Roma Tpl segnala possibili rallentamenti sulle linee 213-502-548 e 789 sino al 18 maggio.

Manifestazioni ed eventi