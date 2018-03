Incidente questa mattina in via Aurelia. Divieto di transito in via Collatina, nel tratto tra via Palmiro Togliatti e via Giorgio Perlasca. Code e traffico intenso in città e sul Grande Raccordo Anulare. Lavori con conseguenti disagi alla circolazione in viale Partenope, viale Carso e via di Tor Pagnotta. Deviata la linea autobus 34 in via Gregorio VII; temporaneamente soppressa la fermata "72339" di via Cancellieri e spostato il capolinea di via Monte del Gallo. Più nel dettaglio

In auto.

Via Collatina, fra viale Palmiro Togliatti e via Giorgio Perlasca, chiusura temporanea causa dissesto del manto stradale in entrambe le direzioni.

Via di Tor Pagnotta, fra via Ardeatina e via del Bel Poggio, restringimento di carreggiata causa lavori in entrambe le direzioni fino al 15 marzo nella fascia oraria 09:00-15:30.

Viale Partenope, fra via Marcianise e via Roccaromana, possibili difficoltà di circolazione causa lavori dalle fino al 16 marzo.

Viale Carso, fra via Ortigara e piazza Bainsizza, restringimento di carreggiata causa rifacimento del manto stradale fino al 9 marzo.

Via Prenestina, fra colle Monfortani e colle Prenestino, traffico in direzione Centro.

Grande Raccordo Anulare, code fra Ads Casilina e svincolo 24: Via Ardeatina in direzione Aurelia.

Via Aurelia, fra via Pio Spezi e via di Brava, traffico rallentato per incidente.

Tangenziale Est, fra circonvallazione Salaria e via del Foro Italico, traffico in direzione Stadio Olimpico.

Autobus e mezzi pubblici.