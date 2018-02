Restringimenti di carreggiata per lavori in via dei Cocchieri, via Tor De' Schiavi e sul Grande Raccordo Anulare. Divieto di transito per operazioni sulla rete fognaria in via Apuania. Deviate in via Gregorio VII le linee autobus 98-881-916-N15-N20-982; in via dei Cerchi la 628. Possibili difficoltà di circolazione fino a stanotte in piazza della Bocca della Verità a causa della manifestazione indetta dai rappresentanti dei venditori ambulanti. Più nel dettaglio

In auto.

Via Tor De' Schiavi, fra via Prenestina e via Alatri, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 23 febbraio.

Via Apuania, fra via Livorno e via Chianti, divieto di transito per lavori urgenti sulla rete fognaria.

Grande Raccordo Anulare, restringimento di carreggiata causa lavori fra svincolo 3: SS2 Via Cassia e svincolo 23: SS7 Via Appia in entrambe le direzioni fino al 19 febbraio in tratti saltuari.

Via dei Cocchieri, restringimento di carreggiata causa lavori su cavi interrati fino al 9 febbraio.

Via Tiburtina, altezza Settecamini, traffico in direzione Centro.

SS148 Pontina, code fra svincolo Castel Romano/Trigoria e via Decima-Castel Porziano in direzione Roma.

Via Casal del Marmo, fra via Alberto Vaccari e via Trionfale, traffico rallentato.

Autobus e mezzi pubblici.

Per lavori in via Gregorio VII, le linee 98-881-916-N15-N20-982 in direzione esterna, da Porta Cavalleggeri, deviano via Aurelia, piazzale Gregorio VII, via Gregorio VII; in direzione interna, via Gregorio VII altezza via San Damaso.

Chiusa via dei Cerchi e deviata la linea autobus 628. Direzione Maresciallo Diaz, prosegue da piazza di Porta Capena per via del Circo Massimo, via della Greca, via Santa Maria in Cosmedin.

Manifestazioni ed eventi.