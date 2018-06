Restringimenti di carreggiata per lavori in via di Val Cannuta ed in piazzale Gregorio VII. Operazioni di scavo da parte di Telecom in via Mattia Battistini. Chiusa al transito veicolare via Galba, fra via Costantino e via Giustiniano Imperatore; deviate le linee autobus 669 e 670 provenienti da largo San Leonardo Murialdo. Possibili disagi alla circolazioni in giornata per manifestazioni ed eventi in via Ardeatina, in corrispondenza di zona Falcognana, ed al rione Prati-Borgo. Più nel dettaglio

In auto

Piazzale Gregorio VII, restringimento di carreggiata causa lavori di ripristino del fondo stradale fino al 29 giugno.

Via Mattia Battistini, fra via Cardinale Massimi e via Lucio II, possibili difficoltà di circolazione causa lavori di scavo da parte di Telecom fino al 14 giugno 2018.

Via di Val Cannuta, intersezione con via della Divina Provvidenza, restringimento di carreggiata e senso unico alternato causa lavori fino al 22 giugno.

Code causa rimozione veicolo incidentato fra allacciamento GRA e Portonaccio – Galla Placidia in direzione Centro.

Autobus e mezzi pubblici

Via Galba è chiusa al transito nel tratto compreso tra via Costantino e via Giustiniano Imperatore. Le linee autobus 669 e 670 provenienti da largo San Leonardo Murialdo sono deviate: la prima da piazza A. Zoagli Mameli, prosegue per via Costantino, viale e largo Leonardo da Vinci e viale Giustiniano Imperatore; la seconda percorre viale Giustiniano Imperatore dove effettua inversione di marcia per poi percorrere largo Leonardo da Vinci e via Costantino.

Manifestazioni ed eventi