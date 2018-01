Incidenti questa mattina in via Prenestina e sulla Pontina in prossimità dello svincolo del Grande Raccordo Anulare. Restringimenti di carreggiata per lavori in via della Casetta Mattei, via San Damaso, via della Cava Aurelia e via Casal De' Pazzi. Cantieri aperti anche in via Giacomo Zanella e in diverse strade del Centro Storico. Tornano a viaggiare regolarmente le linee autobus 904-n20 in zona Mazzalupetta e la 990 in via Lattanzio. Manifestazioni ed eventi in piazza Capo di Ferro e via Laurentina. Più nel dettaglio

In auto.

Via della Casetta Mattei, fra via degli Adimari e via Portuense, restringimento di carreggiata causa lavori in entrambe le direzioni fino al 7 febbraio.

Via Giacomo Zanella, fra via Ada Negri e via Grazia Deledda, divieto di transito causa lavori di potatura fino al 31 gennaio nella fascia oraria 08:00-17:00.

Centro Storico – via Metastasio, via d'Ascanio, via di Pallacorda, piazza di Campo Marzio-chiusura temporanea causa lavori fino al 3 febbraio.

Via Prenestina, altezza via Cannaroli, senso unico alternato e traffico rallentato causa incidente.

SS148 Pontina, incidente fra via di Decima/Castel Porziano e svincolo Grande Raccordo Anulare in direzione Roma.

Via della Cava Aurelia, altezza vicolo del Vicario, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 12 febbraio.

Via San Damaso, fra via Gregorio VII e Via San Evaristo, per lavori restringimento di carreggiata fino al 2 febbraio.

Via Casal De' Pazzi, fra via Tiburtina e via Giovanni Palombini, restringimento di carreggiata causa rifacimento del manto stradale fino al 19 febbraio.

Autobus e mezzi pubblici.

Terminati i lavori in via Lattanzio, è tornata a viaggiare regolarmente la linea autobus 990.

Quartiere Mazzalupetta, conclusi i lavori in via Taleggio e ripristinati i percorsi delle linee 904 e n20.

Manifestazioni ed eventi.