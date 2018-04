Incidente questa mattina su viale Giulio Cesare. Chiusi al traffico tratti di via Livio Andronico e via Fortifiocca per voragini, e di via Cristoforo Colombo per operazioni sulle condutture d'acqua. Restringimenti di carreggiata per lavori in via della Pisana, via Cristoforo Colombo, via Salaria, via Nicola Parravano e lungotevere Dante. Deviate le linee autobus 87-628 e 665 in via Fortifiocca. Eventi con conseguenti disagi alla circolazione durante l'arco della giornata in via Pietro de Coubertin e al quartiere Ostiense. Più nel dettaglio

In auto

Viale Giulio Cesare, all'altezza di via Leone IV, possibili rallentamenti causa incidente in direzione Lungotevere.

Via della Pisana, prossimità via San Giovanni Eudes, restringimento di carreggiata causa dissesto del manto stradale in entrambe le direzioni.

Via Livio Andronico, fra via Lattanzio e via Lucio Apuleio, strada chiusa al traffico causa voragine.

Fra via Nicola Parravano e lungotevere Dante, restringimento di carreggiata causa dissesto del manto stradale.

Via Fortifiocca, fra via Cesare Baronio e via Adolfo Omodeo, strada chiusa al traffico causa voragine.

Via Salaria, fra viale Liegi e via Panama, restringimento di carreggiata causa rifacimento del manto stradale fino al 17 aprile. Lavori con orario 08:00-14:00 in direzione del GRA, con orario 15:00-22:00 in direzione Centro.

Via Cristoforo Colombo, fra piazzale 25 Marzo 1957 e via Paride Stefaninni, carreggiata parallela a quella di destra chiusa causa lavori sulle condutture d'acqua in direzione GRA.

Autobus e mezzi pubblici

Deviazione in corso per le linee autobus 87-628 e 665 a causa della voragine in via Fortifiocca: la prima in direzione dei Colli Albani percorre via Fortifiocca, via Baccarini, via Albenga e via Appia, mentre al ritorno, da via Appia, prosegue su via Cesare Baronio; la seconda in direzione di via Baronio percorre piazza Epiro, via Saturnia, via Gallia, via Cerveteri e via Appia. In direzione opposta, i bus non transitano per via della Caffarelletta ma percorrono via Latina; la terza devia su via Colletta, piazza Papi, via Beccarini, la circonvallazione Appia e via Appia. Poi prosegue sul normale percorso e una volta tornata in via Cesare Baronio prosegue per via Latina e via de Cesare.

Manifestazioni ed eventi