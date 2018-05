Incidente in via Portuense. Divieto di transito per dissesto del manto stradale in tratti di via della Riserva di Livia, via del Fosso di Bravetta ed in via della Stazione di Ostia Antica. Restringimento di carreggiata per lavori in via di Grotta Perfetta. Deviazioni fino a mercoledì a La Rustica per le linee 447 e 543, mentre sono ripristinati percorsi e fermate dei bus 46-46B-907-983 e N5 in via dei Monti di Primavalle. Disagi alla circolazione in mattinata per manifestazioni in piazzale Aldo Moro ed in via Bernardino Ramazzini. Più nel dettaglio

In auto

Via della Stazione di Ostia Antica, fra viale dei Romagnoli e via del Mare, divieto di transito causa dissesto del manto stradale.

Via di Grotta Perfetta, fra largo Ss. Martiri dell'Uganda e via Vittore Carpaccio, restringimento di carreggiata causa lavori in entrambe le direzioni fino al 6 giugno nella fascia oraria 10:00-16:00.

Via del Fosso di Bravetta, fra via del Casale Ninfeo e via degli Amodei, divieto di transito causa dissesto del manto stradale.

Incidente in Via Portuense, all'altezza del cavalcavia di via Quirino Majorana.

Via della Riserva di Livia, altezza via della Giustiniana, divieto di transito causa dissesto del manto stradale.

Autobus e mezzi pubblici

A La Rustica, sino a mercoledì, previsti lavori tra via Delia e via Naide. Le linee 447 e 543 sono deviate; la prima percorre via della Rustica; la seconda, in direzione di via Vertunni, transita su via Laccetti, via Castelli, via Guttuso, via Turano e via della Rustica.

Riaperta ai mezzi pesanti via dei Monti di Primavalle, ripristinati percorsi e fermate delle linee autobus 46-46B-907-983 e N5.

Manifestazioni ed eventi