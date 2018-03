Incidente questa mattina in via Nomentana. Chiusa al traffico per rifacimento del manto stradale via Foligno. Restringimenti di carreggiata per lavori in via Tiburtina e in via Casal del Marmo. Cantieri aperti anche in via Renzo da Ceri e in viale della Primavera. Tornano a viaggiare regolari gli autobus 447 e n12 a La Rustica, mentre sono deviate in via dei Pioppi per una voragine le linee 106-450 e n28. Manifestazioni durante l'arco della giornata in piazza del Campidoglio e in piazza Santi Apostoli. Più nel dettaglio

In auto

Via Foligno, strada chiusa al traffico causa rifacimento del manto stradale.

Via Nomentana, fra rotatoria per via Palombarese e via Dante da Maiano, traffico rallentato causa incidente in direzione Centro.

Via Renzo da Ceri, fra il civico 124 e via Sampiero di Bastelica, lavori di ripristino del fondo stradale fino al 6 aprile.

Via Tiburtina, prossimità via Sante Bargellini, restringimento di carreggiata causa lavori in direzione Centro fino al 24 maggio.

Viale della Primavera, fra piazzale delle Gardenie e via Romolo Lombardi, possibili difficoltà di circolazione causa lavori di scavo da parte di Italgas fino al 30 marzo.

Via Casal del Marmo, fra via Vignale e via di Boccea, restringimento di carreggiata e senso unico alternato fino al 19 aprile per lavori.

Autobus e mezzi pubblici

A La Rustica sono terminati i lavori di ripristino del manto stradale in via Dameta; sono tornate quindi a viaggiare regolarmente le linee autobus 447 e n12.

A causa di una voragine in via dei Pioppi, sono deviate le linee 106 e 450; da piazza San Felice da Cantalice proseguono per via dei Castani, piazza dei Mirti, via dei Platani e viale Togliatti. Di notte è deviato anche il bus n28.

Manifestazioni ed eventi