Incidente questa mattina in via Anastasio II. Condizioni di guida disagevoli in città a causa di diversi tratti ghiacciati. In via della Primavera sono intervenuti i vigili del fuoco a causa di un'abbondante perdita d'acqua al civico 10. Lavori in via di Tor Pagnotta, piazza Casalmaggiore, via Fabio Massimo, circonvallazione Cornelia e piazza Monte Grappa. Torna a funzionare regolarmente il servizio di superficie gestito da Atac e Roma Tpl; attive anche le metropolitane. Più nel dettaglio

In auto.

Condizioni di guida difficoltose causa possibili tratti ghiacciati in diverse zone di Roma.

Via Anastasio II, all'intersezione con piazza Pio XI, possibili rallentamenti causa incidente.

Via della Primavera, fra via delle Robinie e via delle Albizzie, disagi alla circolazione per allagamento e intervento dei vigili del fuoco per copiosa perdita d'acqua all'altezza del civico 10.

Circonvallazione Cornelia, fra via Filippo Maria Renazzi e piazza S. Giovanni Battista della Salle, restringimento di carreggiata causa lavori gasdotto fino al 6 marzo.

Piazza Monte Grappa, possibili difficoltà di circolazione causa lavori di potatura fino alle 17:00 di oggi.

Via Fabio Massimo, fra via degli Scipioni e viale Giulio Cesare, restringimento di carreggiata causa rifacimento del manto stradale fino al 27 marzo.

Piazza Casalmaggiore, possibili difficoltà di circolazione causa lavori di potatura fino al 2 marzo.

Via di Tor Pagnotta, fra via della Cecchignola e viale dell'Esercito, restringimento di carreggiata e senso unico alternato causa lavori fino al 24 marzo.

Autobus e mezzi pubblici.