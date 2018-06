Incidente questa mattina in via Baldo Degli Ubaldi. Divieto di transito per lavori in tratti di via Paride Stefanini e di viale Giulio Cesare. Presenza di cantieri anche in via del Casale di San Basilio, via della Pisana e sul Grande Raccordo Anulare, tra gli svincoli 32 e 28. Previsti rallentamenti per le linee 025 e 028 fino agli inizi di luglio per alcuni interventi in via di Boccea, mentre torna al suo normale itinerario da oggi l'autobus 982. Eventi in giornata all'Ippdromo delle Capannelle ed alla Nuova Fiera di Roma con conseguenti disagi alla circolazione nelle zone limitrofe. Più nel dettaglio

In auto

Via Paride Stefanini, all'altezza del cavalcavia in direzione di via Carlo Levi, divieto di transito causa lavori.

Grande Raccordo Anulare, restringimento di carreggiata causa lavori fra svincolo 32: Via della Pisana e svincolo 28: SS8 Via del Mare-Via Ostiense in direzione di quest'ultima uscita.

Via del Casale di San Basilio, da civico 21 a via Nomentana, possibili difficoltà di circolazione causa lavori fino al 13 luglio.

Via della Pisana, prossimità via dei Capogalli, restringimento di carreggiata causa lavori sul gasdotto fino al 21 luglio.

Laterale viale Giulio Cesare, fra via Fornovo e via Barletta, strada chiusa al traffico causa lavori di potatura in direzione via Candia.

Incidente in via Baldo Degli Ubaldi, in prossimità di via Filippo Ermini.

Autobus e mezzi pubblici

Giunti al termine i lavori a Borgo Sant'Angelo e ripristinata la normale viabilità; da oggi l'autobus 982 riprende il normale percorso di linea.

Sono in programma sino al 2 luglio in via Boccea alcuni interventi collegati al più ampio cantiere per l'allargamento della strada tra via di Casalotti e via di Selva Candida. In questo periodo potranno verificarsi rallentamenti per le linee 025 e 028.

Manifestazioni ed eventi