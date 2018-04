Incidente questa mattina in via delle Capannelle. Restringimenti di carreggiata per lavori in via Appia Nuova, via della Magliana e via Collatina. Divieto di transito in via del Pellegrino, piazza della Cancelleria, via Mariano da Sarno, via Giovanni Brancaleone e in un tratto di via Aventina. Deviata la linea autobus 160 per cantiere aperto in via Guido Baccelli. Possibili disagi alla circolazione nel pomeriggio in piazza di Santa Maria Liberatrice e piazza Damiano Sauli per la seconda edizione dell'evento della Festa della Famiglia. Più nel dettaglio

In auto

Via Appia Nuova, fra via Mario Menghini e via dei Cessati Spiriti, restringimento di carreggiata causa lavori di potatura fino al 27 aprile.

Via del Pellegrino – piazza della Cancelleria, divieto di transito causa dissesto del manto stradale.

Via della Magliana, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 22 maggio.

Via Aventina, intersezione via Baldassarre Peruzzi, corsia chiusa al traffico causa dissesto del manto stradale.

Via Collatina, altezza via Salvatore Talamo, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 7 maggio.

Via Tiburtina, fra via di Portonaccio e via di Casal Bruciato, possibili difficoltà di circolazione causa lavori di costruzione fino al 14 maggio.

Quartiere Pigneto: Via Mariano da Sarno – Via Giovanni Brancaleone, strada chiusa al traffico causa manifestazione dalle 16:00 di oggi alle 02:00 del 26 aprile.

Via delle Capannelle, all'intersezione con via del Calice, possibili rallentamenti causa incidente.

Autobus e mezzi pubblici

Per lavori in via Guido Baccelli, la linea autobus 160 in direzione Caduti della Montagnola da via delle Terme di Caracalla devia in via Antoniniana e via Baccelli. Soppressa la fermata 78870.

Manifestazioni ed eventi