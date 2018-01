Incidenti sul GRA, fra Ads Casilina e lo svincolo di via Ardeatina, e in piazzale Prenestino. Restringimento di carreggiata per lavori di manutenzione in via delle Tre Fontane. Cantieri aperti anche sulla Circonvallazione Casilina Est, via Sampiero di Bastelica e via Sabotino. Traffico e code in città e sul Grande Raccordo Anulare. Ripristinato il regolare percorso in zona Santa Palomba/Borgo Sorano delle linee autobus 044 e 048. Manifestazioni nel pomeriggio in piazza del Campidoglio e via Giovanni Giolitti. Più nel dettaglio

In auto.

Via Sabotino, fra via Fulcieri Paulucci de Calboli e piazza Giuseppe Mazzini, lavori di potatura fino al 26 gennaio nella fascia oraria 08:00-17:00.

Grande Raccordo Anulare, traffico intenso fra svincolo 18: SS6 Via Casilina e svincolo 12: Via San Alessandro-Centrale del Latte in direzione Salaria.

Circonvallazione Casilina Est, fra via Braccio da Montone e via Fortebraccio, possibili difficoltà di circolazione causa lavori gasdotto fino al 9 febbraio.

Via Sampiero di Bastelica, fra via Guglielmo degli Ubertini e via Renzo da Ceri, lavori fino al 23 febbraio.

Grande Raccordo Anulare, incidente fra Ads Casilina e svincolo 24: Via Ardeatina in direzione Aurelia.

Via delle Tre Fontane- viale del Pattinaggio, restringimento di carreggiata causa lavori di manutenzione fino al 12 febbraio.

Piazzale Prenestino, altezza Circonvallazione Casilina, possibili difficoltà di circolazione causa incidente.

Via Cassia, fra svincolo del GRA e via di Grottarossa, traffico rallentato in direzione Centro.

Autobus e mezzi pubblici.

In zona Santa Palomba/Borgo Sorano, ripristinato il percorso delle linee 044 e 048 su via degli Astrini dopo la sistemazione delle buche/voragini presenti sulla strada.

Manifestazioni ed eventi.