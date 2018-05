Traffico a Roma: situazione di martedì 22 maggio su GRA, mezzi pubblici e vie cittadine

Divieto di transito in tratti di via dei Viburni, via Monti della Farina e via del Sudario. Lavori in via Salaria, via di Grotta Perfetta e via della Serenissima. Temporanea limitazione di percorso per la la linea autobus 228 in entrambe le direzioni. Manifestazioni ed eventi in giornata in via Molise ed in viale Asia.