Due incidenti questa mattina a Roma e nei dintorni della Capitale: uno sul Grande Raccordo Anulare, fra gli svincoli di Tor Bella Monaca e via Ardeatina, l'altro sulla Pontina, all'altezza del chilometro 27,9. In quest'ultimo caso lo scontro tra un'auto e un camion sta provocando lunghe code, come riferisce Astral Infomobilità. Si viaggia nella sola corsia di sorpasso.

Divieto di transito per allagamento in un tratto di via Laerte, in via Nomentana per lavori di rifacimento del manto stradale e in via Ruggero di Lauria per operazioni sulle condutture d'acqua. Deviate in via della Pineta Sacchetti le linee autobus 49 e n5, mentre tornano regolari a Primavalle i percorsi dei bus 907 e 908. Manifestazione, con conseguenti disagi alla circolazione, in via Molise a partire dalle 09:00. Più nel dettaglio

In auto

Via Laerte, fra via Esperide e via delle Amazzoni, strada chiusa al traffico causa allagamento in entrambe le direzioni per esondazione di un fosso.

Grande Raccordo Anulare di Roma, code causa incidente fra svincolo 17: Tor Bella Monaca e svincolo 24: Via Ardeatina in direzione Interna.

Via Nomentana, fra corso Trieste e viale Regina Margherita, corsia preferenziale chiusa causa rifacimento del manto stradale in direzione Porta Pia dalle 10:00 di stamattina.

Via Ruggero di Lauria, fra via Andrea Doria e via Francesco Caracciolo, strada chiusa al traffico causa lavori sulle condutture d'acqua.

Via Tiburtina, altezza Settecamini, traffico in direzione Centro.

SS148 Pontina: lunche code per l'incidente al chilometro 27,9; code anche fra svincolo Castel Romano/Trigoria e svincolo Tor De' Cenci verso Roma.

Grande Raccordo Anulare, traffico intenso fra svincolo 25: Via Laurentina e svincolo 24: Via Ardeatina in direzione Interna.

Autobus e mezzi pubblici

Lavori a via della Pineta Sacchetti, altezza Forte Braschi. Le linee autobus 49 e n5 sono deviate; in direzione dei capolinea del San Filippo Neri e di Monte Mario, giunte in via della Pineta Sacchetti, proseguono per la stessa strada, quindi via Vittorio Montiglio, via Luigi Arbib Pascucci, di nuovo via della Pineta Sacchetti, via del Forte Braschi e da qui percorso abituale.

A Primavalle, terminati i lavori a via Lodovico Jacobini e ripristinati i percorsi delle linee autobus 907 e 908.

