Incidente questa mattina in via Tullio Levi Cività. Chiuso al traffico un tratto di via Marsala. Lavori in via di Boccea, Casetta Mattei e via dell'Acqua Bullicante. Code in città e sul Grande Raccordo Anulare. Ripristinati i regolari percorsi degli autobus 118-654-662-765 in via Annia Regilla. Manifestazioni in giornata in largo Bernardino da Feltre, nei pressi nel Ministero dell'Istruzione, e in piazza Oderico da Perdenone, nelle vicinanze degli uffici della Regione Lazio. Più nel dettaglio

In auto.

Via Marsala, fra sottopassaggio Pettinelli e piazzale Sisto V, strada chiusa al traffico causa lavori sulle condutture d'acqua.

Via di Acqua Bullicante, fra via Portici e via Bartolomeo Malfatti, senso unico alternato causa rifacimento del manto stradale fino al 28 febbraio.

Casetta Mattei, in prossimità via Vincenzo Vela, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 2 marzo.

Da oggi al 23 marzo, per lavori sulla rete del gas, su tratti di via Boccea e di via Pier delle Vigne, la carreggiata subirà una riduzione e sarà in vigore il divieto di sosta H24.

Via Tullio Levi Cività, altezza via Leopoldo Nobili, possibili rallentamenti causa incidente.

Via Trionfale, fra via Ipogeo degli Ottavi e via Casal del Marmo, traffico in direzione Centro.

Grande Raccordo Anulare, code fra Ads Casilina e svincolo 24: Via Ardeatina in direzione Aurelia.

Via del Foro Italico, fra circonvallazione Salaria e via Cassia, traffico in direzione Galleria Giovanni XXIII.

Autobus e mezzi pubblici.

Terminati i lavori a via Annia Regilla, ripristinati i percorsi delle linee di bus 118-654-662 e 765.

Manifestazioni ed eventi.