incidente questa mattina all'ingresso della Galleria Giovanni XXIII in direzione di via Pineta Sacchetti. Importanti lavori stradali interesseranno fino al 15 febbraio via Laurentina-via di Tor Pagnotta. Chiusi al traffico tratti di via Imperia e via Ferdinando Palsciano per voragini, di via della Madonna dell'Orto per cantiere. Ripristinato il servizio dei tram 3 e 19 a seguito della risoluzione del guasto tecnico in via Aldovrandi. A causa del dissesto del manto stradale in via Baccarini, la linea autobus 87 è deviata in entrambe le direzioni. Più nel dettaglio

In auto.

Via Imperia, fra piazza Salerno e via Forlì, strada chiusa al traffico causa voragine.

Via della Madonna dell'Orto, fra via di San Michele e via Madonna dell'Orto civico 4, strada chiusa al traffico causa lavori.

Via Ferdinando Palasciano, fra piazza della Trasfigurazione e via di Monte Verde, strada chiusa al traffico causa voragine all'altezza del civico 99.

Via Laurentina-via di Tor Pagnotta, possibili difficoltà di circolazione causa grandi lavori stradali in direzione centro Città fino al 15 febbraio.

Galleria Giovanni XXIII, altezza via del Foro Italico, incidente in direzione via della Pineta Sacchetti e difficoltà di circolazione.

Grande Raccordo Anulare, restringimento di carreggiata fra gli svincoli 23 e 22 in direzione Casilina fino al 5 gennaio nella fascia oraria 22:00-06:00.

Autobus e mezzi pubblici.