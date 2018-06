Incidenti questa mattina sul Raccordo Salario-Settebagni e su via Ostiense, all'altezza della metro San Paolo. Restringimento di carreggiata per operazioni di scavo in via di Tor Pagnotta e viale dell'Arte. Divieto di transito in un tratto di via Andrea da Garessio per lavori di potatura. Deviate le linee 70-490-913-N1 e N6 su viale Giulio Cesare per la caduta di un albero; riprendono invece a viaggiare regolarmente in via Fuggetta gli autobus 44 e 774. Possibili disagi alla circolazione a partire dalle 10:00 in Largo Bernardino da Feltre a Trastevere per una manifestazione nei pressi del M.I.U.R.. Più nel dettaglio

In auto

Via Andrea da Garessio, fra via Giuseppe da Galliate e viale dei Romagnoli, strada chiusa al traffico causa lavori di potatura.

Viale dell'Arte, fra viale Europa e viale America, restringimento di carreggiata fino al 29 giugno causa lavori di scavo da parte di Terna Rete Italia S.p.A..

Via Ostiense, all'altezza della stazione metro San Paolo, traffico rallentato causa incidente.

Via di Tor Pagnotta, altezza via della Cecchignola, restringimento di carreggiata fino al 21 luglio per lavori di scavo per sostituzione rete e prese da parte Italgas.

Raccordo Salario-Settebagni, altezza svincolo via Salaria, code per incidente in direzione Centro.

Autobus e mezzi pubblici

Terminati lavori in via Fuggetta; le linee autobus 44 e 774 vengono ripristinate sull'intera tratta.

Chiusa viale Giulio Cesare nel tratto fra via Leone IV e via Ottaviano per la caduta di un albero. Le linee 70-490-913 e le notturne N1-N6 in direzione Centro sono deviate in piazza Risorgimento e via Ottaviano per poi riprendere il normale itinerario.

Manifestazioni ed eventi