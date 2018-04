Restringimento di carreggiata per lavori in via di Boccea. Divieto di transito in tratti di via Antonio Zotti per dissesto del manto stradale, di via Montona per una voragine e di via Giovanni Fabbroni per operazioni sul gasdotto da parte di Italgas. Deviate a San Basilio le linee autobus 343 e 344 a causa della chiusura al traffico di via Recanati. Previsti disagi alla circolazione veicolare per manifestazioni ed eventi in piazza Cavour, via Golametto e a Rione Sant'Angelo, per l'esattezza a piazza delle Cinque Scole e vie limitrofe. Più nel dettaglio

In auto

Via Giovanni Fabbroni, fra via Flaminia Nuova e via Maffeo Pantaleoni, divieto di transito causa lavori sul gasdotto da parte di Italgas.

Via Montona, fra il civico 10 e via Tolmezzo, strada chiusa al traffico causa voragine. Inoltre è istituito il doppio senso di marcia in via Dignano d'Istria, da viale della Venezia Giulia a via Tolmezzo

Via di Boccea, fra via Carrù e via Plautilla, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 27 aprile.

Lido di Ostia – Via Antonio Zotti, fra via Costanzo Casana e viale Alfredo Zambrini, strada chiusa al traffico causa dissesto del manto stradale.

Autobus e mezzi pubblici

A San Basilio, via Recanati è chiusa al traffico dal civico 37 e fino a via Maiolati a causa di una perdita d'acqua sotto l'asfalto. Le linee 343 e 344 dirette rispettivamente verso Ponte Mammolo e la stazione nuovo Salario sono deviate lungo via Fiuminata e via Fabriano.

Manifestazioni ed eventi