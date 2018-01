Restringimenti di carreggiata in via Catania a causa di una voragine e in via Antonio Pacinotti per lavori. Traffico in città e sul Grande Raccordo Anulare. Deviazioni per diverse linee autobus: la 982 per operazioni di potatura in via Grgorio VII; le 053 e 056 per cantiere in via di Torrenova; le 344SC-404SC e 444 per lavori in via Corridonia. Manifestazione in piazza Oderico da Pordenone a partire dalle ore 14:30 e cerimonia per l'apertura del Giubileo Mercedario in viale Regina Margherita dalle 17:00. Più nel dettaglio

In auto.

Via Antonio Pacinotti, restringimento di carreggiata causa lavori dalle fino al 24 gennaio.

Via Catania, altezza via Lomellina, restringimento di carreggiata causa voragine a ridosso del marciapiede.

Via Cassia, fra via Braccianense e via Bassano Romano, traffico rallentato in direzione Centro.

Code in via Appia Nuova, fra via dei Laghi e il Grande Raccordo Anulare.

Traffico fra svincolo di Torrenova e A90-GRA in direzione Grande Raccordo Anulare.

Autobus e mezzi pubblici.

Fino a venerdì 19 gennaio, per la potatura di alcune essenze arboree, sarà chiuso il tratto di corsia preferenziale di via Gregorio VII compreso tra piazza Pio XI e largo Micara, ad esclusione dell'area di inversione di marcia all'altezza di largo Galamini. Saranno deviati i bus della linea 982.

Lavori a via di Torrenova, da via Endimione al civico 152, fino al 26 gennaio. Possibili rallentamenti sulle linee 053 e 056.

Lavori in via Corridonia. Le linee autobus 344SC-404SC-444, rispettivamente e solo in direzione stazione Nuovo Salario e stazione Ponte Mammolo, proseguono su via Fiumata e via Montecarotto.

Manifestazioni ed eventi.