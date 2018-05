Divieto di transito per lavori in via di Santa Severina e per una voragine in diverse strade della Balduina. Cantieri aperti anche in via Tiburtina ed in via Casal del Marmo. Deviate le linee autobus 985 in via Montiglio e la 503 in via Cinquefrondi per dissesto del manto stradale. Manifestazioni ed eventi, con conseguenti disagi alla circolazione, durante la giornata in via Molise, piazza Menenio Agrippa ed in via Vittorio Veneto; in quest'ultimo caso si tratta della manifestazione "1000 Miglia" che durerà fino al 19 maggio. Più nel dettaglio

In auto

Via Tiburtina, fra via di Portonaccio e via di Casal Bruciato, grandi lavori stradali e restringimento di carreggiata in entrambe le direzioni sino al termine dei lei lavori per opere di costruzione della rete di fognatura.

Alla Balduina a causa di una voragine sono chiuse al traffico via Montiglio, via Valle Aurelia e via Damiano Chiesa, tra via della Pineta Sacchetti e via Pantaleone Rapino, in entrambi i sensi di marcia.

Via Casal del Marmo: via Dronero – via Vignale, possibili difficoltà di circolazione causa lavori di ripristino fondo stradale fino alla mezzanotte.

Via di Santa Severina, fra piazza Mileto e largo Cirò, divieto di transito causa rifacimento del manto stradale fino a domani.

Autobus e mezzi pubblici

Per la chiusura di via Montiglio, via di Valle Aurelia e via Damiano Chiesa, i bus della linea 985 non raggiungono il capolinea di via Eugenio Frate ma effettuano servizio come circolare con capolinea unico presso la stazione Aurelia. I bus, giunti in via Montiglio, invertono il senso di marcia saltando così le fermate di via Damiano Chiesa, via Ugo de Carrolis e via della Balduina.

Dissesto del manto stradale in via Cinquefrondi, l'autobus 503 è deviato (senza comunque saltare fermate). Proveniente dalla stazione Metro Anagnina, segue il normale percorso di linea fino a via Tuscolana, quindi svolta su via Soveria Mannelli e da qui normale percorso di linea.

Manifestazioni ed eventi