Incidente questa mattina in via della Riserva Nuova. Divieto di transito per allagamento in un tratto di via Valchetta Cartoni. Lavori e disagi alla circolazione in via Ranuccio Bianchi Bandinelli, via di Torrevecchia, via di Portonaccio e via Bernardino Alimena. Possibili rallentamenti per le linee autobus C6-146 e 985 fino al 30 marzo in via Pineta Sacchetti; ripristinati invece i regolari percorsi dei bus un via Mar dei Coralli e in via di Vigna Murata. Manifestazioni ed eventi in giornata in piazza dell'Esquilino e in zona Stadio Olimpico. Più nel dettaglio

In auto

Via Bernardino Alimena, fra via Ulderico Mazzolani e viale Luigi Schiavonetti, restringimento di carreggiata causa rifacimento del manto stradale fino al 30 marzo.

Via di Portonaccio, intersezione via Umberto Partini, senso unico alternato causa lavori fino al 6 aprile. Ripercussione nelle ore di maggior traffico.

Via di Torrevecchia, altezza via Simone Mosca, restringimento di carreggiata causa lavori sulle condutture d'acqua.

Via Valchetta Cartoni, sottopasso Grande Raccordo Anulare, corsia chiusa al traffico causa allagamento in direzione Flaminia – Labaro.

Via Ranuccio Bianchi Bandinelli, fra rampa GRA e Confine Territoriale Comunale, restringimento di carreggiata causa rifacimento del manto stradale fino al 14 aprile.

Via della Riserva Nuova, altezza via Prenestina, traffico rallentato causa incidente.

Autobus e mezzi pubblici

Terminati i lavori di rifacimento del manto stradale in via Mar dei Coralli, nel tratto tra via Mar dei Caraibi e via Mar Arabico. Le linee autobus 014 e 064 sono tornate a viaggiare regolarmente.

Per lavori di manutenzione ordinaria in via Pineta Sacchetti, fino al 30 marzo sono possibili rallentamenti per le linee C6-146 e 985.

Linee 702-720-765 e 772 sono ripristinate sull'intero percorso per fine lavori manto stradale in via di Vigna Murata.

Manifestazioni ed eventi