Incidenti sul Grande Raccordo Anulare, tra gli svincoli Rustica-Prenestina, e in via Silla, all'intersezione con via degli Scipioni. Restringimenti di carreggiata per lavori in via del Casale di San Basilio, via del Trullo e zona Trionfale. Deviazione fino al 15 febbraio in via di Grotta Perfetta per la linea autobus 764. Possibili difficoltà di circolazione in mattinata per eventi e manifestazioni su viale Asia e in piazza Oderico da Pordenone. Più nel dettaglio

In auto.

Via del Trullo, fra via Campagnatico e via di Monte Cucco, restringimento di carreggiata causa rifacimento del manto stradale fino al 23 febbraio.

Via del Casale di San Basilio, fra via Pieve Torina e via Arcevia, restringimento di carreggiata causa rifacimento del manto stradale in direzione via Nomentana fino al 17 febbraio.

Via Silla, intersezione con via degli Scipioni, possibili rallentamenti causa incidente.

Zona Trionfale – via Candia, piazza Santa Maria delle Grazie, via Angelo Emo – restringimento di carreggiata causa lavoro di pulitura fino alla mezzanotte.

Grande Raccordo Anulare, incidente fra svincolo 15: La Rustica e svincolo 16: Via Prenestina in direzione Interna.

Via Ostiense e via del Mare, fra svincolo del GRA e Tor di Valle, traffico rallentato in direzione Centro.

Via di Boccea, fra via della Cellulosa e circonvallazione Cornelia, code verso Roma.

Autobus e mezzi pubblici.

Modifiche di percorso, fino a giovedì 15, per la linea autobus 764 in direzione Agricoltura. Il collegamento seguirà il regolare percorso sino a via Calderon della Barca, altezza via Cechov, poi seguirà per via Molière e tornerà su via di Grotta Perfetta.

Manifestazioni ed eventi.