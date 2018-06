Incidente questa mattina sul Grande Raccordo Anulare, fra gli svincoli Tuscolana e Casilina. Restringimenti di carreggiata per lavori in via di Trigoria, via Baldo degli Ubaldi e viale della Grande Muraglia. Divieto di transito in tratti di via Fulda, di via Cristoforo Buondelmonti e di via Ardeatina. Sono in programma fino a fine mese operazioni di scavo per conto della società Terna au viale dell'Arte, all'Eur; si prevedono di conseguenza rallentamenti per le linee autobus C8-044-703L-763-764 e 789. Più nel dettaglio

In auto

Via di Trigoria, fra via Arena e via del Casale della Caccia, restringimento di carreggiata e senso unico alternato fino al 30 giugno nella fascia oraria 09:00-16:30 in base all'avanzamento dei lavori di sfalcio della vegetazione arbustivo-erbacea dei bordi stradali.

Via Fulda, fra il civico 14 e via di Santa Beatrice, tratto chiuso causa lavori fino al 22 giugno.

Via Baldo degli Ubaldi, fra via Giovanni Devoti e via Bonaventura Cerretti, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 25 giugno.

Via Cristoforo Buondelmonti, fra via Adriano Balbi e piazza Niccolò Copernico, strada chiusa al traffico causa voragine.

Viale della Grande Muraglia, restringimento di carreggiata causa rifacimento del manto stradale in direzione largo Piazza Tien An Men fino al 22 giugno nella fascia oraria 09:00-16:30.

Via Ardeatina, fra via dei Casali di Porta Medaglia e via della Falcognana, strada chiusa al traffico fino al 30 settembre per lavori urgenti di messa in sicurezza del sottovia della linea ferroviaria Roma-Formia.

Grande Raccordo Anulare, code causa incidente fra svincolo 21: SS215 Via Tuscolana e svincolo 18: SS6 Via Casilina in direzione Esterna.

Autobus e mezzi pubblici