Incidente questa mattina in via Casilina. Chiusi al traffico per lavori largo delle Vittime del Terrorismo e viale Guido Baccelli. Restringimenti di carreggiata sul Grande Raccordo Anulare per cantiere aperto tra gli svincoli 30 e 28 e sulla circonvallazione Gianicolense per una voragine. Deviate le linee autobus 703-703L e 707 all'Eur per consentire l'allestimento del circuito di Formula E, mentre tornano regolari i bus 027 e 031 in via Rivoli. Disagi alla circolazione in giornata in zona Stadio Olimpico e in piazzale dello Sport per eventi. Più nel dettaglio

In auto

Circonvallazione Gianicolense, prossimità via Francesco Massi, restringimento di carreggiata causa voragine ­in direzione piazzale Enrico Dunant.

Grande Raccordo Anulare, restringimento di carreggiata causa lavori fra svincolo 30: Allacciamento Autostrada per Aeroporto Fiumicino e svincolo 28: SS8 Via del Mare-Via Ostiense fino al 12 aprile.

Largo delle Vittime del Terrorismo e viale Guido Baccelli, strada chiusa al traffico causa lavori in direzione largo Fioritto fino al 24 aprile.

Via Casilina, all'intersezione con viale Palmiro Togliatti, possibili rallentamenti causa incidente in direzione Fuori Roma.

Autobus e mezzi pubblici

Per lasciare spazio all'allestimento del circuito, sono scattate le prime deviazioni bus. A spostarsi le linee 703-703L e 707 che non percorrono viale della Civiltà del Lavoro, viale della Pittura, viale della Letteratura e parte di viale dell'Arte, e proseguono invece su viale Beethoven e viale Europa.

Terminati i lavori in via Rivoli. Sono tornate a viaggiare regolarmente le linee 027 e 031 che erano deviate in direzione Borgo Ticino e non transitavano in via Vinadio e laghi delle Colline.

Manifestazioni ed eventi