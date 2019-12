Mattinata difficile sul fronte del traffico quella di oggi – lunedì 9 dicembre – con code e incidenti segnalati in diversi quadranti di Roma. A Roma Nord un incidente si è verificato quando mancavano pochi minuti alle 9.00 all'altezza del civico 104 di via Casalotti. Poco prima sono stati segnalati rallentamenti all'altezza di Via Merulana, per un tamponamento avvenuto in piazza San Giovanni. Per un altro incidente via Pietro Frattini è stata chiusa all'altezza di via Lenin per consentire le operazioni di soccorso, mentre su via Casilina per lo scontro tra due vetture ci sono stati rallentamenti in prossimità di Via del Casale del Finocchio all'altezza del civico 1890, secondo quanto riportato da Luce Verde Roma.

Via Pontina: camion si ribalta caos e traffico

Una delle situazioni più complicate per il traffico su via Pontina, dove un camion si ribaltato in prima mattinata all'altezza di Castel di Decima, costringendo alla chiusura della sede stradale per rendere possibili le operazioni di soccorso. Si sono così registrate code fino a venti chilometri in direzione di Roma.

Rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare

Disagi alla circolazione anche sul Grande Raccordo Anulare con code per un incidente tra l'uscita di via Cassia e lo svincolo per l'Aurelia a Roma Nord, in carreggiata esterna. Rimosso attorno alle 8.30 permangono rallentamenti e la situazione sta lentamente tornando alla normalità.

Servizio di trasporto pubblico: sciopero e rallentamenti sulla metro C

Sul fronte del trasporto pubblico cittadino disagi potrebbero esserci per lo sciopero di 4 ore, dalle 10.00 alle 14.00, che potrebbe portare a una riduzione delle corse di bus e metro. Rallentamenti sono segnalati sulla linea C della metropolitana a causa