Parcheggi a 3 euro l'ora nel centro storico, cancellazione dell'abbonamento mensile da 70 euro e aumento delle strisce blu. Sono alcune delle novità del piano tariffario pensato dai tecnici dell'Agenzia Roma servizi per la Mobilità. Hanno presentato ufficialmente il progetto questa mattina, durante la commissione capitolina Mobilità, in attesa del via libera dell'Assemblea. Sul tavolo, pero', la proposta dell'amministrazione pentastellata è chiara ed ha per obiettivo "la riduzione del traffico privato". Il presidente Enrico Stefano, ha commentato: "La modifica della sosta tariffaria è una delle misure da mettere in campo per la riduzione della congestione stradale insieme alle azioni nel settore infrastrutturale come i nuovi autobus e le nuove metropolitane. Dobbiamo renderci conto che è fisicamente impossibile per tutti usare l'auto e fare quindi in modo che sempre più cittadini lascino l'auto per usare i mezzi pubblici". E sul quando, ha anticipato: "Le possibili novità potrebbero scattare da gennaio insieme al piano bus e alle nuove regole per la zona Ztl. Non si dica che sono misure per fare cassa".

Nuovo piano tariffario: cosa cambia

Tra le novità più importanti arriva la sosta da 3 euro l'ora nella zona Ztl, oggi a 1,2 euro, quella a 1,5 euro nell'anello ferroviario, la cancellazione del mini abbonamento mensile da 70 euro e l'eliminazione dei parcheggi gratuiti a fascia bianca. I parcheggi a pagamento passeranno dagli attuali 75.820 a circa 93.000, con un incremento del 22%. Per capire cosa succederà bisogna partire dalla nuova divisione del territorio della Capitale così come da progetto: Roma sarà divisa in 6 zone. La zona 1 è quella del centro e della Ztl, la zona 2 è quella dell'anello ferroviario, la zona 3 comprende la fascia verde e si estende nell'area est della città fino alla Togliatti, la zona 4 comprende tutte le altre zone dentro il Grande Raccordo Anulare, Eur compresa, la zona 5 comprende le aree di confine comunale fuori dal Gra e la zona 6 Ostia ed Acilia.

Abbonamenti e agevolazioni

Il piano conduce verso verso la cancellazione dell'abbonamento mensile da 70 euro che sarà utilizzabile solo dalla terza zona in poi. Resterà la tariffa agevolata da 20 centesimi per 15 minuti mentre la tariffa giornaliera da 4 euro (8 ore) resterà in vigore solo dalla zona 3 a quella 6 sempre nelle poche aree a fascia blu presenti. La tariffa ordinaria sarà applicata in alcune fasce orarie tra le 8 e le 3 del mattino e resteranno alcune esenzioni per i residenti autorizzati (per le prime due auto). Agevolazioni nei nei pressi delle strutture sanitarie. Nelle zone più congestionate dal traffico, invece, si pensa all'eliminazione delle esenzioni, anche per i residenti: tra questi via Cola di Rienzo, via Appia nuova, viale Libia, viale Parioli, via Candia, Viale Giulio Cesare, viale Trastevere, via Catania, viale Liegi ed altre ancora.