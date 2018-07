Si divertiva a sparare ai piccioni dal proprio appartamento di Torvaianica con un fucile. Un passatempo pericoloso che negli ultimi giorni aveva portato in più circostanze a infastidire il vicinato. L'uomo prendeva la mira verso gli uccelli affacciandosi da casa sua, nella frazione di Pomezia, sul litorale sud della provincia di Roma. Ad avvisare le forze dell'ordine sono stati i residenti della zona, dopo essersi visti danneggiare i balconi con i piombini esplosi dalla carabina ad aria compressa.

Spara ai piccioni con il fucile

Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni che hanno insospettito i militari sul comportamento dell'uomo chiamato in causa, i carabinieri della Stazione Torvaianica hanno identificato e denunciato un 52enne residente in zona. I militari a seguito di attività investigative, considerando la posizione dei balconi che erano stati “colpiti”, hanno individuato l’abitazione dell'uomo come il luogo da cui potevano essere stati esplosi i colpi.

La perquisizione

Nel corso di una perquisizione domiciliare a casa del 52enne, appoggiato ad un mobile del salone, i Carabinieri hanno rinvenuto una carabina Diana modello F34 di libera vendita. Il 52enne, portato in caserma, ha subito ammesso le sue responsabilità affermando di aver sparato con il fucile a piombini per cercare di colpire alcuni piccioni. La carabina è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato in stato di libertà, dovrà rispondere delle accuse di danneggiamento.