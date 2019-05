in foto: L’automobile danneggiata da colpi di fucile

Quattro colpi di fucile, di cui tre a segno, sparati contro la portiera dell'automobile del papà, ritenuto colpevole di non avergli concesso i soldi che chiedeva. Responsabile dell'episodio un ragazzo di 22 anni romano residente nel quartiere di Torre Maura. Nella serata di ieri, 19 maggio, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato il giovane, già noto alle forze dell'ordine, per aver sparato i colpi di fucile e per aver minacciato il genitore.

Stando a quanto ricostruito dai militari, il ragazzo ha chiesto come al solito dei soldi alla mamma, ma il papà è intervenuto nella discussione e si è opposto. Tra i due è cominciata una violenta litigata e il padre, già in passato vittima di violenza da parte del 22enne, ha preferito allontanarsi da casa. Il figlio, su tutte le furie, ha imbracciato il fucile da caccia del nonno, è sceso in strada urlando e chiedendo al papà di rientrare in casa e poi, non ricevendo risposta, ha cominciato a sparare contro la macchina del genitore. Tre colpi di fucile hanno colpito la portiera della vettura. Diverse le chiamate al 112 per segnalare quanto stava avvenendo e così i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti sul posto e hanno subito invitato il ragazzo a mettere giù l'arma. In seguito l'hanno arrestato accompagnato al carcere romano di Regina Coeli, dove si trova tuttora a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Per i rilievi sono intervenuti sul posto i militari del Nucleo Investigativo di Roma per il rilievi tecnico-scientifici.