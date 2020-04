Tensioni al centro di accoglienza a Torre Maura, in via dei Codirossoni. Si tratta di uno stabile che si trova nella stessa via e nella stessa zona del palazzo preso d'assalto dai residenti lo scorso anno per l'arrivo di alcune famiglie rom in emergenza abitativa. A quanto si apprende, ci sarebbero verifiche in corso per un presunto caso di coronavirus all'interno della struttura: sul posto, per evitare l'esplodere delle tensioni, sia all'esterno sia all'interno del palazzo, anche gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili Urbani. Ieri alcuni residenti hanno preso a sassate i migranti del centro. Secondo quanto confermato a Fanpage.it da alcuni residenti, la situazione sarebbe ora sotto controllo e nessuno sarebbe sceso in strada per minacciare nuovamente le persone ospiti della struttura.

A Nettuno la protesta di sindaco e assessori contro i migranti

Solo qualche giorno fa a Nettuno, il sindaco Alessandro Coppola, insieme ad esponenti di Forza Italia, Fratelli d'Italia ed ex consiglieri e assessori della Lega, ha manifestato contro l'arrivo di 50 migranti nel centro di accoglienza del Comune. Sarebbero dovuti arrivare dalla capitale, ma dopo le proteste la prefetta di Roma Gerarda Pantalone ha deciso di trasferire queste 50 persone in un'altra struttura. La protesta promossa dal sindaco non è stata solo virtuale: una decina di persone si è radunata in via Sele per assicurarsi che i migranti non fossero trasferiti. Una manifestazione organizzata nel totale disinteresse dei divieti e del decreto promulgato per evitare la diffusione della pandemia.