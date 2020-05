in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente alle 12.30 di oggi a Roma, nel quartiere di Torre Maura. Per cause ancora da accertare, una donna anziana di 81 anni si è ribaltata con la sua macchina mentre viaggiava su via Casilina. Lo schianto è avvenuto tra via di Torre Spaccata e via di Tor Tre Teste: dalle prime informazioni non sarebbero coinvolte altre vetture, la donna avrebbe perso da sola il controllo della vettura. Sul posto, per i rilievi del caso, sono giunti gli agenti della Polizia locale Gruppo VI Torri. Saranno loro a verificare cos'è accaduto veramente e come mai l'anziana abbia perso il controllo della vettura.

Aumentati gli incidenti nella capitale

La donna è stata portata in ospedale al San Giovanni di Roma in codice rosso, non è noto al momento se sia in pericolo di vita o meno. A quanto si apprende si sarebbe ribaltata con la sua Daewoo Matiz dopo essersi scontrata contro il semaforo. Si tratta dell'ennesimo incidente stradale nella capitale da quando le misure di contenimento per l'allerta coronavirus sono state allentate, e migliaia di persone sono tornate a guidare per le strada. Durante la fase di lockdown totale, i sinistri erano drasticamente diminuiti: adesso, invece, si torna a morire per le strade.

19enne grave dopo scontro con auto

Ieri, in via di Boccea, una giovane di 19 anni è rimasta gravemente ferita dopo essersi scontrata contro una macchina guidata da un giovane di 22 anni. La ragazza era alla guida di uno scooter, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Agostino Gemelli di Roma, dove si trova ricoverata in prognosi riservata.