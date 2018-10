in foto: Immagine di repertorio (Fonte: La Presse)

Hanno rubato il portafogli a una donna di 55 anni a bordo dell'autobus della linea '40', nei pressi di Torre Argentina. Protagonisti del colpo sono quattro borseggiatori di nazionalità bulgara, di età compresa tra i 30 e i 38 anni. Hanno puntato la donna che stava viaggiando sul mezzo adibito al trasporto pubblico e l'hanno accerchiata. Poi, approfittando della calca di persone, le hanno sfilato il portafoglio dalla borsa, in modo svelto e silenzioso. La vittima del borseggio si è resa conto solo dopo che l'oggetto che le era stato rubato. La ‘banda' di borseggiatori, era già nota a una pattuglia dei militari della Stazione Roma Vittorio Veneto.

I carabinieri, che si trovavano al momento in servizio in abiti civili, li osservavano già da un po’. Sono intervenuti e li hanno bloccati subito dopo il furto, recuperando il portafoglio con soldi e documenti e riconsegnandolo alla proprietaria. I quattro sono stati arrestati e trattenuti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.