in foto: Immagine di repertorio

Un incendio con un'esplosione è avvenuto questa notte all'interno di un asilo nido al civico 136 di via Atteone, nel quartiere di Torre Angela alla periferia est della capitale. Erano circa le 3.00 di oggi, venerdì 23 gennaio, quando è scatta l'allarme. L'edificio al momento in cui è divampato il rogo era deserto e non ci sono stati feriti o intossicati. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio con l'ausilio di una autobotte e di una autoscala. La struttura è stata dichiarata inagibile e posta sotto sequestro: per i bambini oggi niente asilo nido e ancora non è stato comunicato alle famiglie dove potranno portare i loro figli a partire dal prossimo lunedì e fino a quando la struttura non sarà nuovamente agibile. Delle soluzioni si stanno occupando i dipartimenti competenti di municipio e comune di Roma.

Aperta un'inchiesta sull'incendio

Sulle cause di quanto accaduto è stata aperta un'inchiesta, sul posto gli agenti del Commissariato Casilino, al momento non è esclusa nessuna ipotesi neanche che si tratti di un gesto doloso. La struttura, di circa 180 metri quadri, è un asilo nido privato convenzionato con Roma Capitale e si trova il pian terreno di una palazzina: per i condomini solo qualche momento di paura ma nessuna conseguenza, nessun altro appartamento è stato dichiarato inagibile, dopo essere stati evacuati durante le operazioni di spegnimento hanno fatto ritorno alle loro abitazioni senza nessuna ulteriore complicazione.