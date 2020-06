in foto: Immagine di repertorio

Era convinto che i vicini di casa lo odiassero e che tramassero contro di lui. Un uomo di 59 anni ha cercato di far esplodere la palazzina nella quale abitava insieme all'anziana madre per vendicarsi dei vicini di casa, che secondo lui non lo avevano mai sopportato. Così, dopo aver chiamato la sorella dicendo che avrebbe fatto saltare in aria lo stabile, ha staccato il tubo flessibile del gas in cucina e gli ha dato fuoco. Le fiamme, partite dal rubinetto, hanno incendiato fortunatamente solo alcuni soprammobili e parte dei mobili. I Vigili del Fuoco, infatti, sono arrivati per spegnere le fiamme subito dopo la segnalazione di un incendio a Torre Angela intorno alle 22 di sera. Insieme a loro, due equipaggi del Reparto Volanti, giunti in via dell'Archeologia per vedere cosa stesse accadendo.

Dà fuoco alla sua casa per vendicarsi dei vicini, arrestato

Quando i poliziotti sono arrivati hanno trovato gli inquilini del palazzo che inveivano contro l'uomo. Per evitare che la situazione degenerasse, hanno preso il 59enne e lo hanno allontanato, portandolo in commissariato per cercare di capire cos'era successo. Gli altri agenti rimasti sul posto hanno invece parlato con i residenti del palazzo, e hanno scoperto che era stato l'uomo a dare alle fiamme il suo appartamento, al fine di far saltare tutto in aria. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato addosso all'uomo due cartucce per pistola, mentre nell'appartamento è stata rinvenuta una Beretta calibro 9 corto-1934 Brevet e delle cartucce. Il 59enne è stato quindi arrestato per incendio doloso e detenzione abusiva di armi da sparo.