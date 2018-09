in foto: Via Casilina Vecchia

Un uomo di quarantanove anni è stato arrestato in via Casilina Vecchia, all'altezza di Torpignattara, nella giornata di ieri, dopo la segnalazione di alcuni passanti che hanno raccontato di una persona che si masturbava in mezzo alla strada.

I fatti si sono svolti nel pomeriggio di ieri – martedì 4 settembre – e quando gli agenti di polizia della Squadra Volanti sono giunti sul posto, non hanno avuto difficoltà a individuare la persona segnalata. Quando si sono avvicinati all'uomo per identificarlo, questo ha prima fornito delle false generalità poi si è scagliato contro gli agenti aggredendoli. A quel punto è scattato l'arresto con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico e di resistenza a pubblico ufficiale.