Sgomberato un insediamento abusivo in via Labico, nel quartiere di Torpignattara. Era diventato un importante centro per lo spaccio di yaba, meglio conosciuta come ‘droga della pazzia'. Ieri mattina gli agenti della Polizia di Stato insieme al Reparto Prevenzione Crimine Lazio, hanno sgomberato le baracche abusive realizzate all’interno di un boschetto privato e disabitato. Nel corso dell’operazione sono stati fermati 20 cittadini stranieri che sono stati fatti allontanare dall'area. Tra questi, 13 erano senza documenti e sono stati accompagnanti per l’identificazione presso il gabinetto interregionale della Polizia Scientifica e, successivamente, all’ufficio immigrazione per accertare se la loro presenza fosse regolare sul territorio italiano.

L’area al momento dell’arrivo degli agenti si presentava in pessime condizione igienico sanitarie: mucchi di rifiuti anche pericolosi, e quindi potenzialmente nocivi, erano accatastati in alcuni punti. La zona poi, è stata immediatamente bonificata a cura della proprietà e messa in sicurezza.