in foto: Immagine di repertorio

AIl corpo senza vita di un uomo di quarant'anni è stato rinvenuto all'interno del suo appartamento in una palazzina di via Pisino, nel quartiere di Torpignattara alla periferia Est di Roma. A dare l'allarme i familiari dell'uomo che, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, hanno dato l'allarme chiamando il 112. Le forze dell'ordine giunte all'appartamento hanno forzato la porta non ricevendo risposta al citofono, facendo così la macabra scoperta rinvenendo il corpo senza vita riverso nel letto.

Nessun segno di violenza sul corpo: disposta l'autopsia

Ancora non sono note le cause del decesso. Sulla salma non sarebbero state presenti lesioni o segni di colluttazione, è probabile che a causare il malore sia stato un malore che non è escluso sia stato provocato dall'utilizzo di sostanze stupefacenti. A intervenire sul posto gli agenti del commissariato di zona e il medico legale. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia sul corpo del 40enne per stabilire con certezza le cause della morte.