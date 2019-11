in foto: Le luminarie di Natale ad Ariccia – Il Parco delle Favole Incantate

Lo splendido Parco Chigi di Ariccia diventerà magico e incantato per il terzo anno consecutivo, grazie alle luminarie di Natale che lo coloreranno di atmosfere fiabesche. Il Parco delle Favole Incantate sarà inaugurato sabato 23 novembre e potrà essere visitato fino al 12 gennaio 2020. L'ingresso del parco di Palazzo Chigi è in via dell'Uccelliera.

"Le luminarie sono diventate un’attrazione virale. Ricordo l’opposizione che le definitiva illuminazioni da centro commerciale. Oggi grazie a questa iniziativa sono nati pacchetti di tour operator per far visitare Palazzo Chigi. Inoltre le luminarie creano indotto per le attività locali e quindi posti di lavoro, grazie ai tanti turisti che arrivano da tutte le parti. L’evento, anche quest’anno, non avrà costi per le casse comunali, l’amministrazione ha semplicemente concesso in affitto il parco alla ditta che si è aggiudicata l’iniziativa, che offrirà ad Ariccia anche l’illuminazione per il centro storico, facendo sgravare di questa ulteriore spesa non indifferente il Comune. A breve renderemo pubblico il ricco programma che illuminerà Ariccia, da fare invidia anche ai Comuni di Salerno e di Gaeta che, a differenza di Ariccia, possono usufruire di contributi regionali per iniziative simili", il commento del consigliere comunale della Lega, Giorgio Leopardi.

Il Parco delle Favole Incantate ad Ariccia, costi e orari

I costi:

Over 70 5 euro feriali-festivi

Da 0 a 8 anni non compiuti gratis

Residenti feriali e festivi 5 euro

Non residenti dal lun al ven 5 euro e sab-dom e festivi 10 euro

Divers. abili 100% gratis

Gli orari: