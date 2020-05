Se cinema e teatri rimangono (almeno fino a giugno) chiusi, le arene cinematografiche all'aperto si preparano a ripartire. È il caso anche della rassegna dei Ragazzi del Cinema America, che oggi hanno confermato la stagione 2020 di quello che è diventato uno degli appuntamenti estivi più amati dai romani. Confermato l'appuntamento con l'arena di Piazza San Cosimato a Trastevere, ma anche gli schermi in periferia alla Cervelletta e al Porto Turistico di Ostia. Ovviamente i posti a disposizione saranno di meno, con le sedie ben distanziate e gli ingressi contingentati per mantenere il distanziamento sociale e le nuove regole.

Le arene gratuite del Cinema America dal 3 luglio al 3o agosto

Cambierà così un po' lo scenario di quelle arene gratuite dove si arrivava e si prendeva posto dove capitava, a volte assiepati dietro le ultime sedute, o stretti stretti sotto lo schermo, ma la sostanza non cambia. "Ci opponiamo al distanziamento sociale mantenendo il distanziamento fisico", è il motto di quelli dell'America, che sono ora a lavoro per chiudere e rendere pubblica la programmazione, con la manifestazione che è stata posticipata rispetto al calendario solito e che si svolgerà dal 3 luglio al 30 agosto.

Proiezioni di film confermate a Trastevere, Ostia e Cervelletta

"Da settimane siamo al lavoro in silenzio per studiare le nostre possibilità di restituire serenità e dignità sociale ai territori. Abbiamo deciso di continuare a farlo attraverso le nostre proiezioni, rispettando scrupolosamente tutte le regole di sicurezza che saranno in vigore. – si legge in una nota dell'associazione – Il nostro obiettivo è quello di opporci al distanziamento sociale, mantenendo il distanziamento fisico. Crediamo, anzi temiamo, che le distanze non solo fisiche, ma anche empatiche e sociali che si sono sviluppate in questo periodo possano diventare irreversibili, lasciando ferite come disuguaglianza, conflitto, paura del prossimo".

"Roma ad agosto non sarà mai stata così bella"

Una necessità quella delle arene gratuite che le conseguenze della crisi innescata dal coronavirus rende ancora più importante: "Ci aspetta una lunga estate che vedrà moltissime famiglie rimanere nelle proprie città sia per motivi lavorativi, sia per difficoltà economiche. Tanti altri sceglieranno invece Roma proprio come meta di turismo nazionale. Noi vogliamo accompagnare le persone in questo tempo sospeso verso una prospettiva di rinascita culturale e di ripresa della vita sociale e aggregativa". "Roma ad agosto non sarà mai stata così bella", concludono.