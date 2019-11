Torna per la sua dodicesima edizione Romamuffin, la Sagra del Reggae Romano, ancora una volta al Loa Acrobax di via della Vasca Navale. La grande festa della musica in battere e levare è organizzata dal Baracca Sound, nome storico della scena capitolina, e per i primi mille partecipanti un adesivo in omaggio e il nuovo cd proprio dei Baracca Sound "Situation is cool". Sul palco si alterneranno oltre trenta gruppi della storia del reggae romano di oggi e di ieri, nuove leve e veterani calcheranno la scena per ore di musica e danze. Inizio dello show alle 22.30

Romamuffin: chi salirà sul palco

Maestro di cerimonie sarà Lampa Dread, a seguire: Tuna, Pio Silk, Sista Gaia, Sista Anija, Rione Rootsruffnote, Gillo Mc, Rasta Lady, Tsunami Massive, Paolo Pesce e Rossomalpelo, Gagiotti, Emilo Stella, Hi Shine, Mattune, Sealow, Tutankamel, Quajaman, Skasso, Ras Mat I, Wufer, Inna Cantina, Adriano Bono, Onde Roots, Baracca Sound, Villa Ada Crew, Radici nel Cemento, Bonifax, Wogiagia, Ras santo, Puritano, Papa fral, Shak Manali. E poi lo spazio dance hall con ai controlli Linea di Massa Sound System e King Doble