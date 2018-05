Era andato a vivere in Inghilterra, ma anche da lì l'ossessione per l'ex moglie non lo aveva mai abbandonato. Un uomo di 42, cittadino romeno, dopo anni di violenze nei confronti della donna era partito Oltremanica, motivo per cui l'ex moglie non lo aveva mai denunciato. Ma anche dall'Inghilterra erano proseguiti gli insulti e le minacce, sempre via sms. Ed è proprio tramite un terrificante messaggio che, l'altro ieri, l'uomo ha scritto alla moglie annunciandole che per il suo compleanno sarebbe tornato a Roma con l'intenzione di ucciderla. Il 42enne si è effettivamente presentato nella Capitale con un giorno di anticipo rispetto al previsto, recandosi in un bed and breakfast del centro dove la donna lavora. Quando l'ha trovata, ha iniziato a minacciarla, le ha dato un pugno sul volto, le ha rubato la borsa ed è poi fuggito gridando, dicendo che sarebbe andato a casa dell'ex moglie per aggredire anche il figlio.

Una vicina, che ha assistito all'aggressione e alle minacce, ha subito chiamato i carabinieri: i militari dell'Arma si sono recati presso l'abitazione della donna, a Labaro, trovando il 42enne intento a cercare di entrare con la forza in casa. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri: dopo la denuncia dell'ex moglie, che ha svelato i lunghi anni di violenze mai denunciati, per il 42enne si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli.