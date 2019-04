Da venerdì 12 fino a domenica 14 aprile torna a Roma "La città della pizza", l'evento dedicato ad un prodotto simbolo del nostro Paese. Dopo il successo dello scorso anno la Capitale torna a ospitare l'evento in una nuova sede. Dal quartiere Flaminio ci si sposterà al Ragusa Off, in via Tuscolana 179. Un'area di seimila metri, completamente ristrutturata, che ospiterà oltre 30 pizzaioli provenienti da tutta Italia. L'ingresso è gratuito e, una volta arrivati, sarà possibile assaggiare le varie proposte degli artigiani della pizza: dalle margherite classiche fino ai cavalli di battaglia dei pizzaioli, fino alle pizze "gluten free" e a quelle dolci. I prezzi delle pizze e dei fritti variano dai 3 ai 10 euro. Possono essere acquistati attraverso dei gettoni, venduti ognuno al costo di un euro. L'evento, ideato da Vinòforum e realizzato con la collaborazione di Ferrarelle, vedrà la partecipazione dei migliori pizzaioli d'Italia, selezionati da un pool di esperti composto Emiliano De Venuti, ideatore de La Città della Pizza, dai giornalisti Luciano Pignataro, Luciana Squadrilli e Tania Mauri e dal maestro pizzaiolo Stefano Callegari.“

Orari e attività

Venerdì 12 Aprile H. 18.00 -> 24.00

Sabato 13 Aprile H. 11.00 -> 24.00

Domenica 14 Aprile H 11.00 -> 23.00

Da oggi fino a domenica sarà possibile recarsi alla Città della pizza in questi orari. L'inaugurazione si terrà invece oggi alle ore 17.00, con la partecipazione del maestro pizzaiolo Franco Pepe. Sarà l'occasione per discutere degli aspetti nutrizionali della pizza nei suoi vari aspetti, da quella "fritta" a quella "gourmet". Durante le tre giornate ci sarà l'occasione per cogliere tutti i segreti dei migliori pizzaioli d'Italia. Sarà infatti possibile seguire dei laboratori, dove gli appassionati, seguiti dai consigli dei professionisti, potranno partecipare attivamente alla lavorazione della pizza. Una festa aperta a tutti, anche ai più piccoli. Per loro sono infatti previsti alcuni laboratori, i "Kids Lab", realizzati appositamente per far conoscere ai bambini il mondo della pizza. Anche quest'anno sono stati creati con la collaborazione di Boing (canale 40 del DTT) e Cartoonito (canale 46 del DTT), per coinvolgere i piccoli dai 4 ai 12 anni.