Costantemente aggredita e picchiata dal figlio, un uomo con problemi di alcolismo che l'unica cosa che riusciva a fare quando era in preda ai fumi dell'alcol era prendersela con la madre. Un vero e proprio incubo che andava avanti da diverso tempo quello vissuto da una donna di settant'anni, che l'unica cosa che avrebbe voluto fare era godersi la terza età senza problemi. E invece, a causa del figlio violento, era costretta a vivere nel terrore. La scorsa mattina l'ennesimo grave episodio di violenza nei confronti della donna, che stava riposando a casa sua. Il figlio è tornato completamente ubriaco nell'appartamento di via Verdi dove abita con la madre. Non riusciva nemmeno a reggersi in piedi tanto aveva bevuto. Caduto per terra, non riusciva a rialzarsi. La madre allora, si è avvicinata per aiutarlo.

Cerca di aiutare il figlio ubriaco, picchiata anziana

Ed è a quel punto che è accaduto l'impensabile. Il figlio, nonostante la madre fosse accorsa per aiutarlo, ha iniziato a prenderla a calci, schiaffi e pugni, facendola cadere in terra, completamente terrorizzata. Fortunatamente è riuscita ad alzarsi e prima che potesse continuare a infierire su di lei è fuggita di casa, andandosi a rifugiare dalla vicina. Quando i poliziotti del commissariato di Albano Laziale sono arrivati sul posto, l'hanno trovata in lacrime, disperata e con dolori su tutto il corpo. Il figlio, invece, era ancora in casa. Agitato e aggressivo, ha tentato ripetutamente di aggredire gli agenti, sia in casa sia in commissariato. Non è ovviamente riuscito a scappare ed è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. A causa delle botte ricevute, la donna è stata portata in ospedale.