in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di quarant'anni è stato trovato morto questa mattina in strada in via Francesco Baracca a Tor Pignattara, a Roma. Il cadavere è stato visto da un residente, che ha dato l'allarme e ha chiamato il 112 per richiedere l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i poliziotti del commissariato Tor Pignattara, la Polizia Scientifica e il medio legale. Le cause della morte non sono chiare, né sono state ancora diffuse le generalità dell'uomo, ma stando alle prime informazioni si tratterebbe di un cittadino del Pakistan di circa quarant'anni. Indagini sono attualmente in corso per stabilire cosa sia accaduto e le cause del decesso, s'indaga in tutte le direzioni. Non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella del malore. Il medico legale dovrà esaminare il corpo per vedere se presenta segni di violenza.

Il ritrovamento del cadavere alle 7.10

A quanto si apprende, l'uomo sarebbe morto questa notte. Il cadavere era in via Francesco Baracca, forse da qualche ora, ma è stato notato dal residente intorno alle 7.10 del mattino, quando quest'ultimo si è affacciato alla finestra della propria abitazione notando un corpo.