L'8 giugno torna "Taste de World", un'occasione per celebrare la comunità di Tor Pignattara attraverso il lavoro dei residenti del quartiere, che potranno entrare in contatto e raccontarsi attraverso cibo, musica e laboratori di ogni genere. L'evento giunge alla sua quarta edizione e sarà ospitato dalla Scuola internazionale Carlo Pisacane, uno dei principali istituti scolastici del distretto. Dalle 10 fino a mezzanotte, oltre dieci cucine da tutto il mondo daranno vita a un viaggio culinario tra le specialità del luogo e i piatti esteri, tra tradizioni, culture e persone che abitano nel quartiere. Le principali comunità del distretto, dall'italiana alla bengalese, prepareranno alcune pietanze tipiche, creando anche dei piatti "fusion", nati dall'incontro tra le diverse etnie dei residenti di Tor Pignattara. Ad assistere il progetto ci saranno le donne del centro di accoglienza diffusa SPRAR, realizzato da Arci Solidarietà Onlus. Ci sarà Bazar, osteria curdo napoletana, insieme ai progetti a sostegno dei rifugiati Hummustown (cucina Siriana) e OneWorldKitchen (cucina eritrea/etiope).

Il programma di "Taste de World"

Il programma si concentrerà tutto nella giornata dell'8 giugno. Dopo il pranzo con le varie comunità sarà la volta dei concerti, con il DJ set di Corry X from Toretta Stile pronto a far scatenare i visitatori dalle 19 in poi, mentre alle 21 sarà la volta dei "Los 3 saltos", con il loro misto di cumbia e cantautorato. A partire dalle prime ore dell'evento ci saranno alcune incursioni sonore, con Militant A degli Assalti Frontali, seguiti da narrazioni in musica con Fabrizio Pallara e Federico Ferrandina. Nel corso della giornata si esibiranno anche le bambine e i bambini della scuola Carlo Pisacane, che metteranno in scena i loro progetti didattici a partire dalle 10. L'evento è interamente autofinanziato, con l'ingresso totalmente gratuito. A pagamento esclusivamente il cibo e il bar, con i ricavi che saranno destinati a realizzare progetti per la Scuola Pisacane.