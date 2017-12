Avevano messo in piedi un vero e proprio "sistema" per colpire donne anziane e sole nel quartiere di Tor Bella Monaca: simulavano piccoli incidenti stradali e ne approfittavano per derubarle. In manette una coppia, marito e moglie, con l'accusa di furto aggravato in concorso, ricettazione e utilizzo fraudolento di carte di credito. Si tratta di un 48enne ed una 42enne, entrambi romani e ben noti alle forze dell'ordine: l'uomo attualmente è detenuto in carcere a Regina Coeli per una precedente condanna, mentre la donna è agli arresti domiciliari per altri reati.

Il modus operandi era ben collaudato: individuate le vittime, donne sole ed anziane a bordo di autovetture in transito, simulavano un piccolo tamponamento con la loro automobile e mentre la donna le distraeva, il marito rubava dall'auto della vittima borse, portafogli, smartphone e via dicendo. Una tecnica con cui hanno colpito principalmente quest'estate, tra luglio ed agosto. In alcuni casi, i due erano riusciti anche a prelevare contanti dagli sportelli bancomat, approfittando del codice pin appuntato all'interno nelle borse rubate assieme alle carte di credito. Dopo mesi di indagini, i Carabinieri sono riusciti a risalire alla coppia, che nel frattempo era stata già arrestata per tutt'altro: anche la donna, così, è finita a Regina Coeli dove già si trovava il marito.